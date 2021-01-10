10.01.2021 (16:00)

В Новороссийском десантно-штурмовом горном соединении прошёл спортивный семейный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья»

В Новороссийском десантно-штурмовом соединении по случаю празднования Нового года семьи офицеров, прапорщиков и военнослужащих по контракту приняли участие в спортивном празднике «Папа, мама, я – спортивная семья».

Соревнования предполагали выполнение заданий как всей семьей, так и каждому в отдельности. Проводились конкурсы на силу, ловкость, на меткость. Все члены семьи соревновались в скалолазании. В конкурсы на ловкость входил: бег на 10 метров для детей, бег 10 по 10 и ведение мяча через препятствия. В конкурсах на силу глава семьи поднимал гири, мама приседала, а дети качали пресс. В конкурсах на меткость дети метали дротики. По итогу соревнований были подсчитаны очки и определены победители.

Спортивный праздник проводится с целью развития физической культуры семей военнослужащих, воспитание ценностей в семейных отношениях, формирование здорового образа жизни.

В спортивном празднике в связи приняли участие около 40 человек, в том числе жены, дети военнослужащих.

По итогам спортивного праздника все участники соревнований были награждены сладкими призами. Семьи, которые заняли призовые места были награждены грамотами и ценными подарками от командования соединения.

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