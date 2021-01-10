10.01.2021 (15:40)

Крупнейший в РФ центр скалолазания и конноспортивный комплекс появятся у ЦСКА в 2021 году

В текущем году в интересах ФАУ МО РФ ЦСКА ведётся строительство четырёх спортивных объектов. Это конноспортивный комплекс на территории Спортивного центра (п. Ватутинки); центр скалолазания с учебно-спортивным тренировочным комплексом «Старт» на спортивной базе «Песчаная», учебно-спортивный тренировочный комплекс «Старт» и плоскостные сооружения на территории военного городка № 20, г. Абакан, Республика Хакасия и комплексный тир в Сертолово-2 Ленинградской области.

Строительство конноспортивного комплекса обеспечит возможность проведения учебно-тренировочных занятий и сборов спортсменов и воспитанников спортивных школ в соответствии с Федеральным стандартом спортивной подготовки по конному спорту. Завершение строительных работ и ввод объекта в эксплуатацию запланирован на март 2021 года.

Здание Центра скалолазания станет крупнейшим в стране. Это будет уникальный объект в масштабах российского и мирового скалолазания. Благодаря этому комплексу военнослужащие, команды ЦСКА и спортсмены сборной России смогут полноценно заниматься этим зрелищным видом спорта, мы сможем проводить армейские и международные соревнования. Кроме скалолазания, предусмотрены занятия с населением различных возрастов теннисом и футболом. Ввод в эксплуатацию ожидаем в июле 2021 года.

В Абакане строительство комплекса завершится летом будущего года, а вот открытие комплексного тира в Ленинградской области, на котором будут соревноваться спортсмены в рамках III Всемирных кадетских игр в 2022 году, ожидаем уже в феврале 2021 года.

Помимо этого, концепцией развития армейского спорта запланировано строительство ряда спортивных объектов, существенно улучшающих учебно-материальную базу для занимающихся в 2021–2025 годах.

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