10.01.2021 (15:30)

Российские войска в 2020 году пополнили 30 тысяч контрактников

За прошедшие восемь лет списочная численность данной категории военнослужащих выросла более чем в два раза. По итогам текущего года количество военнослужащих по контракту увеличено на 30 тысяч человек.

Эта категория военнослужащих в настоящее время самая многочисленная. Количество контрактников почти в два раза (1,8) превышает численность призывников.

На сегодняшний день военнослужащими по контракту в полном объёме укомплектованы, должности сержантов; экипажи подводных лодок и надводных кораблей, несущих боевую службу в дальней морской зоне; воинские части и подразделения, привлекаемые к выполнению миротворческих задач; подразделения специального назначения, а также большинство должностей водителей и снайперов, целый ряд должностей, связанных с эксплуатацией и обеспечением современного вооружения и техники.

Особое внимание уделяется качеству комплектования. Данные мониторинга и социологических исследований показывают, что современный контрактник – это мотивированный молодой человек в возрасте до 30 лет, сделавший осознанный выбор военной службы, имеющий профессиональное образование, а также опыт военной службы и классную квалификацию.

Только за последнее время приказами министра обороны установлены дополнительные ежемесячные надбавки: в размере 50 процентов должностного оклада – для солдат и сержантов, проходящих военную службу на должностях с 1 по 4 тарифный разряд; в размере 30 процентов должностного оклада – для водителей транспортных средств категорий С, Д и Е; в размере от 100 до 120 процентов должностного оклада – отдельным категориям военнослужащих лётного и лётно-испытательного состава, экипажам боевых кораблей и катеров, Ракетных войск стратегического назначения (с 1 июля 2020 года).

В результате введения этих стимулирующих выплат размер денежного довольствия военнослужащих в среднем увеличился от 3,5 до 23 тысяч рублей. Эти положительные изменения затронули около 200 тысяч военнослужащих.

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