10.01.2021 (15:15)

На Балтийском флоте готовятся к первому в Новом году спортивному чемпионату

В Балтийске на базе бассейна соединения надводных кораблей Балтийского флота во второй половине января стартует чемпионат флота по плаванию. В нем примут участие 100 военнослужащих из 18 сборных команд, представлявших объединения, соединения и воинские части флота. Участники чемпионата будут соревноваться в нескольких видах плавания.

В спортивном плавании военнослужащие преодолеют 100 метровые дистанции вольным стилем и брасом, затем будет устроена эстафета 4 по 50 метров.

Кроме этого в Балтийске состоятся состязания по военно-прикладному плаванию. В этом виде военнослужащие проплывут на время стометровую дистанцию с автоматом Калашникова, одетые в полевую форму одежды и берцы.

Команды-победители по результатам чемпионата будут награждены кубками, военнослужащим из состава команд-призёров будут вручены медали и грамоты спортивного комитета Балтийского флота.

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