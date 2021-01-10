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10.01.2021 (11:30)

Более 50 процентов занятий по боевой подготовке в армейском корпусе Черноморского флота было проведено в ночное время суток

В армейском корпусе Черноморского флота по итогам 2020 учебного года более 50 процентов занятий по боевой подготовке было проведено в ночное время суток.

Проведение занятий в тёмное время суток является обязательным элементом интенсивной боевой подготовки военнослужащих.

Во время полевых выходов военнослужащие проводили углублённые практические тренировки и выполняли задачи боевого применения сил и средств в различных условиях обстановки. Военнослужащие артиллерийского полка отрабатывали навыки управления артиллерийским огнём с применением реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град», 122-мм самоходных гаубиц 2С1 «Гвоздика», 120-мм гаубиц Д-30, 120-мм самоходных артиллерийских установок 2С9 «Нона-С», а также миномётов «Сани» и «Поднос».

Выполнение нормативов по поражению целей артиллерийским огнём отрабатывались совместно с работой сил и средств артиллерийской и войсковой разведки, в том числе при вводных, предполагающих невозможность применения армейской авиации и беспилотных летательных аппаратов. Такие комплексные упражнения позволили максимально приблизить учебные занятия к реальным боевым условиям.

По итогам года в армейском корпусе подготовлено более 10 ударных подразделений, а танковая рота соединения береговой обороны уже четыре года подряд удерживает это звание.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Военно-Морской Флот , Черноморский флот
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