10.01.2021 (14:00)

Снайперов общевойсковой армии ЗВО обучат новым приемам для поражения малоразмерных воздушных целей

Снайперы общевойсковой армии Западного военного округа пройдут практические занятия по огневой подготовке на полигоне «Криница» в Воронежской области.

В ходе специальных занятий более 90 снайперов пройдут углубленный курс изучения новейших снайперских винтовок СВДМ (с возможностью ведения автоматического огня), ВСС (с бесшумной стрельбой) и крупнокалиберной винтовки АСВК-М «Корд-М» на максимальных дистанциях от 0,6 до 2 км с открытым и оптическим прицелом, в том числе и в ночное время.

Особенностью проведения практических занятий с крупнокалиберными винтовками в этом учебном периоде станут методики: холодный выстрел, запомни и уничтожь, а также снайперская дуэль на увеличенные дальности по малоразмерным воздушным целям, имитирующим беспилотные аппараты противника.

Все приемы боевой подготовки снайперов призваны усилить навыки скоростной стрельбы, принятия решений на поражение необходимой цели из неудобных положений с наименьшими затратами на время для поиска и разведки цели и с «живого» упора.

Также в рамках сборов военнослужащие научились тактическим скрытным действиям на поле боя, выбору и оборудованию основных и запасных огневых позиций, скрытному передвижению.

Также в ходе завершающего этапа подготовки будут проведены отборочные соревнования к конкурсу профессионального мастерства Армейских международных игр «Снайперский рубеж-2021».

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице