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10.01.2021 (13:00)

В 2021 году на базе полигона Сельцы Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища впервые пройдет международный конкурс «Тактический стрелок»

В 2021 году новый международный конкурс «Тактический стрелок» впервые пройдет в рамках проведения Армейских международных игр – 2021на базе полигона Сельцы Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища им. генерала-армии В.Ф. Маргелова.

Конкурс представляет собой комплекс военно-спортивных стрелковых состязаний среди военнослужащих и проводится в четыре этапа, которые предполагают соревнования в индивидуальном зачете, двойках и всей командой.

В составе команды всего будет 10 человек. Все упражнения могут выполняться как днем, так и ночью с использованием приборов ночного видения, ночных прицелов, тепловизоров, средств освещения.

После выполнения всех упражнений и оценки всех стрелков, определяется команда – победитель конкурса. Победителем конкурса становится команда, показавшая лучший временной результат всеми членами команды.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Воздушно-десантная подготовка
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