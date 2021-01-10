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10.01.2021 (12:30)

Творческая группа ЦОК ВКС поздравила всех гостей с Рождеством на Соборной площади Главного храма Вооруженных Сил России

Творческая группа центрального офицерского клуба ВКС приняла участие в рождественских гуляниях на Соборной площади Главного храма Вооруженных Сил России. Для многочисленных гостей в этот день выступили артисты и творческие коллективы, входящие в клубные формирования «Высота» и «Взлет» Центрального офицерского клуба Воздушно-космических сил: солист ансамбля песни и пляски ВДВ, Заслуженный артист России Андрей Свидрив, Заслуженный работник культуры Московской области, солистка Щелковского духового оркестра Елена Лазуткина, ребята из эстрадной студии «Новые Звёзды», руководитель Ирина Ларина, солисты вокальной студии «Путеводная звезда», руководитель Светлана Келина, лауреат всероссийских и международных конкурсов Ольга Астахова, певиц Виталий Марков, исполнительница народных песен, лауреат международных конкурсов Серафима Мельникова, солист группы «Республика» Сергей Лашманов. Все желающие могли оценить высокий уровень и художественное мастерство исполнителей, которые в этот день пели о семье, детстве, любви к Родине
и традиционно любимые песни о Новом годе и Рождестве.

В исполнении творческой группы Центрального офицерского клуба Воздушно-космических сил прозвучали всеми любимые песни «Новый год к нам мчится», «Падают снежинки», «Песенка моя», «Маленькие звёзды», «Потолок ледяной», «Елочка», «Счастье», которые были восторженно встречены зрителями.

Стоит отметить, что это одно из многочисленных мероприятий, проводимых Центральным офицерским клубом Воздушно-космических сил Российской Федерации в рамках празднования Нового года и Рождества и подготовленных Главным командованием Воздушно-космических сил Минобороны Российской Федерации и Центрального офицерского клуба Воздушно-космических сил Минобороны Российской Федерации.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Воздушно-космические силы (ВКС)
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