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10.01.2021 (12:10)

В Московской области салютный дивизион ЗВО проведет тренировку праздничного артиллерийского салюта

В Подмосковье военнослужащие отдельного гвардейского салютного дивизиона Западного военного округа им. маршала артиллерии Владимира Михалкина проведут тренировку салюта к 23 февраля.

Дивизион укомплектован 72-мя салютными установками 2А85 на базе грузового автомобиля КАМАЗ. Каждая салютная установка состоит из 6 модулей различного калибра — от 105 до 310 мм. Специальное программное обеспечение, которым оснащены салютные установки, позволяет проектировать и моделировать сценарий салюта, добиваясь бесконечного разнообразия картин, и сделать салют красочным и интересным.

Управление салютными установками программируется в соответствии с готовым сценарием. Оператору установки перед началом салюта достаточно лишь нажать кнопку пуска. Время выстрела корректируется автоматизированной системой до миллисекунд. Легендарные 76-мм орудия ЗИС-3 образца 1942 г.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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