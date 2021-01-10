10.01.2021 (12:00)

Более 600 единиц инженерной техники поставлено в 2020 году в соединения и воинские части инженерных войск

В 2020 году в соединения и воинские части инженерных войск поставлено 639 единиц инженерной техники, а также более 195 тыс. комплектов инженерного имущества и инженерных боеприпасов.

В инженерные войска в настоящее время закупаются и поставляются современные средства инженерного вооружения, в том числе средства поиска – миноискатели различных типов, георадары, глубинные металлодетекторы, переносные магнитометрические бомбоискатели.

Тяжелая специальная техника – бронированные машины разминирования со сплошным минным тралом, мобильные инженерные комплексы разминирования, общевойсковые комплекты разминирования, инженерные машины разграждения ИМР-3М, робототехнические средства разминирования «Уран-6» и пожаротушения «Уран-14»

Средства форсирования – модернизированные тяжелые механизированные мосты ТММ-3М2, модернизированный понтонный парк ПП-2005М, комплект развертывания временных дорог, буксирно-моторные катера оперативного и тактического звена, инженерные разведывательные катера

Комплексы обеспечения жизнедеятельности – многофункциональные комплексы консервации воды МККВ-1000, передвижные буровые установки ПБУ-100, комплекты средств для оборудования блок-поста, быстровозводимые фортификационные укрепления ГНТ-1 и ГНТ-2, электростанции различной мощности, экскаваторы одноковшовые и фронтальные погрузчики, краны автомобильные военного назначения различной грузоподъемности, войсковые мобильные лесопильные комплексы и подвижные инженерные ремонтные комплексы, маскировочные комплекты табельные для летних, снежных и пустынно-степных фонов,

Закупка основных образцов инженерной техники синхронизирована с поставкой учебно-тренировочных средств – динамических тренажеров и учебных мультимедийных классов подготовки специалистов.

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