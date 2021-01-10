10.01.2021 (12:15)

«Дорога памяти» расскажет как отмечали Новый год перед Победой

Новый год оставался главным праздником, который объединял всех граждан Советского союза. В военное время этот праздник встречали с надеждой. Вот еще немного и… Победа!

Последний военный Новый год встречали с уверенностью в неминуемом завершении войны. Немцы окончательно выбиты с территории СССР, дальше освобождение Европы и уничтожение врага в его логове – в Берлине. Образ противника подается исключительно в карикатурном ключе, от чего участь его становилась очевидной.

В то же время совсем иначе празднуют встречу Нового 1945 года советские войны освободители. В конце декабря 1944 года Красная Армия вела активные наступательные бои на территории Чехословакии и Венгрии. В районе Будапешта продолжали бои по уничтожению окружённого противника. 29 декабря 1944 года командующие войсками 2-го и 3-го Украинских фронтов Р. Я. Малиновский и Ф. И. Толбухин предъявили врагу ультиматум. Немцы его отклонили и обстреляли парламентеров. После этого советские войска, ворвались в западную часть Будапешта, где заняли несколько кварталов.

Сохранилось множество историй о том, как советских солдат встречали в странах, ещё недавно бывших «под оккупацией фашистов». Партизан Владимир Мандрик, рассказывал, как вышли в район города Римавска-Собота и в ночь на 1 января перед рассветом наткнулись на колонну немецких войск. В группе партизан были венгры, которым выдали всего по 5 патронов, чтобы те не перебежали с боеприпасами на сторону врага. А они открыли прицельный огонь и буквально клали немцев, пока не кончились патроны. После этого венгры с криками «Ура! За Родину! За Сталина!» атаковали карателей врукопашную. Враг был наголову разбит.

Тем временем в столицу Советского Союза - Москву – постепенно возвращалась мирная жизнь и предновогодняя суета. Соревнуются лыжники, соревнуются хоккеисты, планируется строительство горнолыжного трамплина на Ленинских (Сегодня Воробьевых) горах. Москвичи готовятся встретить новый 1945 год.

Пройдет еще несколько дней и начнется знаменитая Висло-Одерская операция, в ходе которой советские войска освободят Варшаву. Пройдет еще четыре с небольшим месяца и наступит долгожданная Великая Победа.

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