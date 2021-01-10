Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

10.01.2021 (11:00)

Более ста двусторонних учений пройдет в общевойсковой армии ЗВО в новом учебном году

В новом учебном году в общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Ленинградской области, запланировано проведение более ста двусторонних тактических учений, в ходе которых военнослужащие будут совершенствовать навыки в ведении огня из стрелкового оружия, гранатометов и вооружения боевых машин по «настоящему» противнику.  

В процессе занятий военнослужащие освоят необходимый уровень знаний по тактической подготовке, обучатся уверенно действовать в составе экипажей, взводов, отделений и рот, отточат навыки уничтожения противника сосредоточенным огнем, ведения обороны и наступления в различных погодных условиях и времен суток.

По завершении одиночного этапа подготовки, военнослужащие выполнят более 400 боевых стрельб в составе отделений и взводов, примут участие в ротных и батальонных тактических учениях.

Все мероприятия боевой подготовки пройдут с соблюдением санитарно-эпидемиологического режима. В целях сохранения здоровья военнослужащих, в   местах проведения учений будут оборудованы стационарные пункты обогрева.

Общевойсковая армия Западного военного округа была сформирована 1 сентября 2010 года со штабом в городе Санкт-Петербург. В состав объединения входят соединения и воинские части, дислоцированные в административных границах Ленинградской и Псковской областей, такие как Красносельская, Севастопольская мотострелковые, Келецко-Берлинская артиллерийская и Неманская ракетная бригады.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
Более 5 тыс. военнослужащих танковой армии ЗВО примут участие в тренировках к параду Победы
Экипажи транспортной авиации Западного военного окрга провели полёты ночью в условиях метеоминимума
В Курской области в авиационном полку Западного военного округа прошла тренировка пожарных команд
Свыше 100 семей военнослужащих Воронежского гарнизона посетили богослужение в праздник Рождества Христова

Метки:
Западный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false