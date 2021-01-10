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10.01.2021 (10:40)

Экипажи дальней противолодочной авиации Северного флота продолжат практику длительных полётов над Арктикой и Атлантикой

Экипажи дальних противолодочных самолётов Ту-142 объединения ВВС и ПВО Северного флота продолжат практику длительных полётов в оперативно важных районах Атлантического и Северного Ледовитого океана. Как заявил командующий армией ВВС и ПВО Северного флота генерал-лейтенант Александр Отрощенко, данная задача будет одной из приоритетных для лётчиков этого типа самолётов в 2021 году.

В течение 2020 года экипажи противолодочных самолётов Ту-142 более 20 раз выполняли задачи в международном воздушном пространстве над Арктикой и Атлантикой, а также были задействованы в межфлотских противолодочных учениях в Средиземном море.

Средняя продолжительность полётов в дальнюю морскую зону для лётчиков-противолодочников составила около 13 часов, а пройденное расстояние превышало 11 тысяч километров.

Помимо выполнения воздушного патрулирования и других поставленных задач, лётчики проводили ледовую разведку и мониторинг обстановки в Арктике.

Все полёты были выполнены в строгом соответствии с международными правилами и договорами об использовании воздушного пространства без нарушения границ приморских государств.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Северный флот , Военно-Морской Флот
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