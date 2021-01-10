10.01.2021 (10:31)
В новогодние праздники подразделения антитеррора ЦВО более 40 раз отразили условное нападение противника на воинские части в Поволжье
В новогодние праздники подразделения антитеррора Центрального военного округа более 40 раз отработали отражение нападения условного противника на разные воинские части и соединения, дислоцированные в регионах Поволжья.
По замыслу практических действий, «боевики» прорывались на территории военных городков для проведения террористических актов, захвата заложников и подрыва боеготовности воинских частей. После получения сигнала тревоги подразделения антитеррора оперативно выдвигались в назначенные места, вели огонь по условному противнику, осуществляли блокирование штурмовых групп и уничтожали вооруженные формирования. В ходе комплексных тренировок также отрабатывались вопросы штурма зданий, борьбы с беспилотными летательными аппаратами и обнаружение отравляющих веществ.
Тренировки проводились в Саратовской, Самарской, Ульяновской, Оренбургской, Пензенской, Кировской областях, а также в Удмуртии, Татарстане и Башкортостане. Они носили плановый характер и были направлены на поддержание боевой готовности дежурных средств воинских частей.