10.01.2021 (10:31)

В новогодние праздники подразделения антитеррора ЦВО более 40 раз отразили условное нападение противника на воинские части в Поволжье

В новогодние праздники подразделения антитеррора Центрального военного округа более 40 раз отработали отражение нападения условного противника на разные воинские части и соединения, дислоцированные в регионах Поволжья.

По замыслу практических действий, «боевики» прорывались на территории военных городков для проведения террористических актов, захвата заложников и подрыва боеготовности воинских частей. После получения сигнала тревоги подразделения антитеррора оперативно выдвигались в назначенные места, вели огонь по условному противнику, осуществляли блокирование штурмовых групп и уничтожали вооруженные формирования. В ходе комплексных тренировок также отрабатывались вопросы штурма зданий, борьбы с беспилотными летательными аппаратами и обнаружение отравляющих веществ.

Тренировки проводились в Саратовской, Самарской, Ульяновской, Оренбургской, Пензенской, Кировской областях, а также в Удмуртии, Татарстане и Башкортостане. Они носили плановый характер и были направлены на поддержание боевой готовности дежурных средств воинских частей.

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