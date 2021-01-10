10.01.2021 (10:25)
Самую спортивную семью выбрали в мотострелковом соединении в Алтайском крае
Спортивный семейный праздник прошел у военнослужащих мотострелкового соединения Центрального военного округа, дислоцированного в Алтайском крае. Всего в празднике приняли участие более 200 человек, в том числе гражданский персонал, военнослужащие и члены их семей.
Соревнования предполагали выполнение заданий, как всей семьей, так и каждым в отдельности. Участники праздничных соревнований состязались в лыжных гонках, перетягивании каната и зимнем мини-футболе. Дети принимали участие в спортивных конкурсах по катанию на «ватрушках» и метанию снежков.
Целью данного мероприятия является воспитание физической культуры и нравственной сплочённости семьи, а также обеспечение эффективного взаимодействия семьи и армии.
Лучшие семьи стали обладателями призовых мест и номинантами различных премий, получили ценные подарки и грамоты.