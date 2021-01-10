Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

10.01.2021 (10:00)

Свыше 10 экипажей надводных кораблей и катеров нового поколения подготовил Объединенный учебный центр ВМФ в 2020 году

Свыше 10 вновь сформированных экипажей боевых кораблей и катеров, в том числе, женского экипажа патрульного катера Черноморского флота подготовил Объединенный учебный центр Военно-Морского Флота в Санкт-Петербурге.

Программы подготовки учитывали оснащение кораблей и катеров новыми образцами ракетного, артиллерийского, торпедного и противоминного оружия, а также новыми средствами радиотехнического вооружения.

При подготовке личного состава в полной мере учитывался практический опыт боевых действий Военно-Морского Флота против террористов на территории Сирийской Арабской Республике, опыт действий сил ВМФ в Арктической зоне.

Также, при обучении личного состава были выполнены указания Главкома ВМФ Адмирала Николая Евменова по повышению эффективности практической подготовки с использованием учебно-тренажёрной базы и кораблей однотипных проектов.

Группа информационного обеспечения Военно-морского флота
Новости по теме:
Главное командование ВМФ подвело итоги работы филиала Центральной военно-морской библиотеки в Адмиралтействе за 2020 г.
Корабельные ударные группы Каспийской флотилии готовятся к выполнению учебно-боевых задач в море
На Северном флоте состоялись игры Северной военной хоккейной лиги
В 2020 году состав ВМФ России пополнили более 30 боевых кораблей и судов обеспечения.

Метки:
Военно-Морской Флот
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false