10.01.2021 (10:00)

Свыше 10 экипажей надводных кораблей и катеров нового поколения подготовил Объединенный учебный центр ВМФ в 2020 году

Свыше 10 вновь сформированных экипажей боевых кораблей и катеров, в том числе, женского экипажа патрульного катера Черноморского флота подготовил Объединенный учебный центр Военно-Морского Флота в Санкт-Петербурге.

Программы подготовки учитывали оснащение кораблей и катеров новыми образцами ракетного, артиллерийского, торпедного и противоминного оружия, а также новыми средствами радиотехнического вооружения.

При подготовке личного состава в полной мере учитывался практический опыт боевых действий Военно-Морского Флота против террористов на территории Сирийской Арабской Республике, опыт действий сил ВМФ в Арктической зоне.

Также, при обучении личного состава были выполнены указания Главкома ВМФ Адмирала Николая Евменова по повышению эффективности практической подготовки с использованием учебно-тренажёрной базы и кораблей однотипных проектов.

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