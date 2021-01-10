10.01.2021 (05:30)

С военнослужащими береговых войск Каспийской флотилии стартовали сборы сапёров

С военнослужащими инженерно-саперных подразделений береговых войск Каспийской флотилии (КФл) стартовали учебно-методические сборы на учебном комплексе «Скорпион» в Дагестане.

В ходе занятий на специально оборудованных учебных местах военные инженеры и сапёры изучат приёмы и способы ведения инженерной разведки, а также действия групп при минировании и разминировании прибрежных участков местности.

На практических занятиях военнослужащие отработают мероприятия и действия при обнаружении противодесантных мин в прибрежной полосе моря с использованием специального модернизированного водолазного миноискателя МИВ.

Основной задачей сборов является изучение в теории и на практике типов противодесантных мин, которые устанавливаются в прибрежной зоне водоёмов с целью борьбы с плавающей боевой техникой и десантными кораблями условного противника, а также совершенствование умения и навыков по установке минно-взрывных заграждений за минимальное время.

Всего на сборы привлечено около 200 военнослужащих инженерно-сапёрных подразделений КФл, задействовано порядка 50 единиц специальной и военной техники.

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