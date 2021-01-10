10.01.2021 (04:00)

Подразделения РХБ защиты ЮВО пополнились новейшей техникой

В подразделения войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Южного военного округа поступило 11 единиц современной специальной техники, в том числе 10 машин химической разведки РХМ-6 и один контрольно-распределительный пункт КРПП-2.

Разведывательная химическая машина РХМ-6 оснащена современной автоматизированной системой управления, в которой использованы новейшие информационно-вычислительные технологии.

РХМ-6 на базе БТР-80 поступила в соединения и воинские части ЮВО в Волгоградской области и Крыму.

Пункт контрольно-распределительный КРПП-2, поступивший в полк РХБ защиты в Северной Осетии, оборудован на базе трехосного военного грузового автомобиля «Камаз» с цельнометаллическим фургоном, оборудованным фильтрационной установкой, кондиционером, генератором и программно-аппаратными средствами для автоматизации дозиметрических работ. Комплект возимого оборудования для проведения замеров уровня зараженности военной техники, личного состава представлен быстромонтируемыми пропускными шлюзами, оснащенными датчиками-дозиметрами.

Всего в войска ЮВО в 2020 году поступило около 3 тыс. единиц современного вооружения и военной техники.

Таким образом, доля современных образцов всех видов вооружения и военной техники по сухопутной, морской и авиационной составляющей доведена до 70%, а по некоторым образцам – до 100%.

Всего с 2010 года в войска ЮВО поступило более 14 тыс. единиц новейших и модернизированных образцов вооружения и военной техники, оснащенной эффективными средствами связи и автоматизированными системами управления.

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