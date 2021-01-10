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10.01.2021 (02:30)

На Северном Кавказе и Закавказье развернуто 60 полевых пунктов обогрева военнослужащих ЮВО

В связи со снижением температуры и похолоданием на Северном Кавказе и Закавказье развернуты пункты обогрева личного состава на общевойсковых полигонах и полевых объектах 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО).

В целях профилактики простудных заболеваний в условиях резкого понижения среднесуточной температуры воздуха в регионах дислокации войск округа на полигонах, в зависимости от их площади и числа привлеченных к полевым занятиям военнослужащих, развернуты от одного до пяти пунктов обогрева. Все они обеспечены десятидневным запасом дров, на них также организована выдача горячего чая и дополнительного питания: хлеба с салом, лука и чеснока.

Командирам и руководителям занятий предписано корректировать время нахождения военнослужащих на открытом воздухе в зависимости от погодных условий.

В помещениях, где проживает личный состав, постоянно поддерживается температура не ниже 20 градусов, а также организуется проветривание и дезинфекция спальных помещений.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ
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