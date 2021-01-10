10.01.2021 (01:00)

Мотострелки ЮВО на Северном Кавказе перед отборочным этапом конкурса «Суворовский натиск» получили партию новых БМП-3

В рамках реализации программы перевооружения войск Южного военного округа (ЮВО) мотострелковые соединения 58-й общевойсковой армии, дислоцированные в Чечне и Дагестане, получили партию из более чем 20 новейших боевых машин пехоты БМП-3.

Первую апробацию поступившая новая техника пройдет на общевойсковом полигоне Гвардеец и Дальний в ходе отборочного этапа конкурса «Суворовский натиск».

БМП-3, в отличие от предшественников, получила новые ходовую часть, двигатель, систему вооружения, гидромеханическую трансмиссию, была значительно повышена защищенность экипажа.

Помимо этого, на БМП-3 установлены водометные движители, которые используются при форсировании водных преград.

Вооружение БМП-3 включает 100-мм орудие 2А70, 30-мм автоматическую пушку, пулемет ПКТ, систему управления огнем, полуавтоматический механизм заряжания, прицел, в том числе с функцией ночного видения, и стабилизатор вооружения.

Установленное вооружение применяется для уничтожения легкобронированной техники и живой силы противника, а также низколетящих воздушных целей.

Всего в войска ЮВО в 2020 году поступило около 3 тыс. единиц современного вооружения и военной техники.

Таким образом, доля современных образцов всех видов вооружения и военной техники по сухопутной, морской и авиационной составляющей доведена до 70%, а по некоторым образцам – до 100%.

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