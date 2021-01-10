Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

10.01.2021 (04:30)

В рамках морской десантной подготовки в 2020 году на ТОФ проведено более 250 практических занятий

В прошедшем году основные усилия в рамках морской десантной подготовки (МДП) на Тихоокеанском флоте были сосредоточены на совершенствовании навыков личного состава по погрузке и выгрузке десанта способом «с упора», а также высадке подразделений способом «на плав» с перестроением в походный и боевой порядок.

Практические занятия по МДП проводились на вододромах и макете большого десантного корабля на полигонах Горностай и Радыгино. В ходе подготовки к двустороннему бригадному тактическому учению там прошло почти 150 тренировок. Ещё более 100 тактико-специальных занятий проведено в обеспечении больших десантных кораблей Приморской флотилии разнородных сил.

На практике полученный опыт был использован моряками и морскими пехотинцами в ходе почти десятка ротных тактических учений с высадкой десанта на учебном тренировочном поле «Клерк» в Приморье и нескольких батальонных тактических учений, проведенных на Камчатском полуострове. Наиболее масштабным учебным мероприятием стало двустороннее бригадное тактическое учение, которое проводилось на Чукотке. В этом регионе морской десант с больших десантных кораблей высаживался впервые.

Отдел информационного обеспечения Приморского региона (г. Владивосток)
Новости по теме:
На Камчатке проходит первенство подводных сил Тихоокеанского флота по плаванию
Истребители ТОФ в 2020 году более 10 раз обеспечивали безопасность полетов стратегических ракетоносцев и дальних противолодочных самолетов в зоне ответственности Тихоокеанского флота
На Камчатке моряки-подводники Тихоокеанского флота организовали рождественскую елку для жителей города Вилючинска
Подводные силы Тихоокеанского флота празднуют 116-ю годовщину со дня образования

Метки:
Тихоокеанский флот
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false