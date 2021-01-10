10.01.2021 (09:00)

Более 5 тыс. военнослужащих танковой армии ЗВО примут участие в тренировках к параду Победы

Более 5 тыс. военнослужащих гвардейской танковой армии Западного военного округа будут задействованы в тренировках к участию в парадах и торжественных шествиях 9 мая в Москве, Нижегородской, Смоленской, Ивановской, Ярославской областях.

Сейчас необходимые тренировки проходят на плацу воинских частей и соединений: отрабатываются одиночная строевая подготовка, слаживание шеренг парадных расчетов, рот и батальонов.

При поведении тренировок соблюдается комплекс санитарно-противоэпидемиологических мер, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний. Подразделения РХБ защиты ЗВО дезинфицируют предназначенные для перевозки личного состава транспортные средства, помещения для проживания, все участники тренировки находятся под пристальным наблюдением военных медиков и проходят многоразовую термометрию.

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