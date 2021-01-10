10.01.2021 (06:00)

Новый набор научной роты ВКС в Воронеже продолжит работу над развитием беспилотной авиации

20 операторов научной роты Воздушно-космических сил, дислоцированной на базе Военно-воздушной академии имени Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина» в Воронеже, прибывшие к месту службы в декабре 2020 г., после прохождения курса интенсивной боевой подготовки приступят к проведению исследования по направлениям научной деятельности.

Основными направлениями исследований станут: разработка программно-моделирующих комплексов силовых установок летательных аппаратов, моделирование аэрометрических систем маневренных самолётов, разработка и обеспечение исследований характеристик радиопоглощающих материалов и покрытий, разработка программных комплексов исследования объектов авиационного вооружения и многие другие.

«Я в течение года службы занимался разработкой программного обеспечения оптико-электронной межсамолётной навигации беспилотных летательных аппаратов. Комплекс включает в себя десятки небольших дронов. Их эффективное использование напрямую зависит от навигации и управления всей группой беспилотников. Надеюсь, что мои исследования в этой области успешно продолжат операторы, которые призывались в декабре 2020 года» - рассказал оператор научной роты ВКС рядовой Алексей Писарчук.

Помимо этого военнослужащие будут активно задействованы в научных конференциях, форумах и выставках, включая Международный военно-технический форум «Армия», Международный салон изобретений и инновационных технологий «Архимед», Международную выставку «Интерполитех». В частности на форуме «Армия-2020», проходившем в подмосковном парке «Патриот». Научное подразделение Военно-воздушной академии представило на нём три инновационных проекта. По итогам форума рота, как и годом ранее, заняла первое место в номинации за лучший проект. На этот раз проект именуется «Аэродинамический стенд воздухозаборника самолёта Су-57».

На базе Военного учебно-научного центра Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» в Воронеже 5 июля 2013 года была создана научная рота, предназначенная для прикладных исследований по приоритетным и перспективным направлениям развития и применения Военно-воздушных сил. Основные задачи подразделения заключаются в научно-исследовательской работе, решении прикладных задач в интересах ВВС, а также подготовке кадров для военно-научного и оборонно-промышленного комплексов Российской Федерации.

С 2013 года, когда впервые было создано данное подразделение, военную службу завершили 340 военнослужащих, из них 119 заключили контракт о дальнейшем прохождении военной службы, а 52 человека трудятся на предприятиях оборонно-промышленного комплекса.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице