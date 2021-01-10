10.01.2021 (03:30)

Порядка 200 военнослужащих осваивают новые специальности в общевойсковой армии ВВО в Приморье

В общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Приморском и Хабаровском краях, на учебной базе ДОСААФ в г. Уссурийск проходят доподготовку порядка 200 военнослужащих по специальностям водителей автомобилей «С», «Д», «СЕ».

В период с ноября по февраль включительно в ходе теоретических и практических занятий военнослужащие, изъявшие желание выучится на водительские категории, изучат технические характеристики и устройство военной техники. Каждый будущий водитель пройдет 72 часовой курс вождения по программе подготовки водителей транспортных средств.

В общей сложности в системе ДОСААФ осуществляется подготовка по шести военно-учетным специальностям в г. Уссурийске (водитель, водитель-парашютист, механик-водитель МТЛБ, механик-водитель БТР, водитель автобуса, водитель категории «СЕ»). Всего за период с февраля по декабрь 2020 года было подготовлено порядка 500 водителей различных категорий для МО РФ.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице