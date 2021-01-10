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10.01.2021 (02:00)

Военные кинологи ВВО в Республике Бурятия начали подготовку к конкурсу «Верный друг»

Команды конкурса «Верный друг», который входит в программу Армейских международных игр «Арми», военнослужащие-кинологи танкового и мотострелкового соединений Восточного военного округа, дислоцированных  в Бурятии, начали подготовку к первому этапу конкурса.

В ходе состязания кинологи  вместе со своими питомцами должны будут преодолеть трассу «Дог биатлон» с выполнением стрельбы, продемонстрировать защитную службу, преодолеть 300-метровую полосу препятствий, показать свою меткость в стрельбе из автомата АК-74 М на этапе «Меткий стрелок».

Кроме того, конкурсанты в составе команд пробегут  «Дог биатлон-эстафету», в ходе которого  каждый участник пройдет участок трассы 1600 метров и выполнит пять выстрелов из мелкокалиберной биатлонной винтовки БИ-7-2 по мишени, с расстояния 30 метров.

Для подготовки к соревнованию для участников сборной разработан план тренировок, который включает в себя занятия по физической и огневой подготовке, а также ежедневную дрессировку служебных собак.

Напомним, в прошлом году участники армейского конкурса «Верный друг» танкового соединения ВВО из Бурятии, стали чемпионами мира, успешно завершив все этапы конкурса.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Верный друг
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