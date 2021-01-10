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10.01.2021 (01:30)

Численность движения «Юнармия» в Забайкалье достигла свыше 11,5 тысяч человек

Военно-патриотическое движение «Юнармия» набирает популярность среди подрастающего поколения молодых защитников Отечества в Восточном военном округе (ВВО) в Забайкальском крае. Общая численность движения за последние время увеличилась и составляет на данный момент свыше 11,5 тысяч человек.

С каждым годом количество участников движения растет. Юнармейцы участвуют в многочисленных мероприятиях, таких как военно-патриотические и технические форумы, митинги, парады, торжественные мероприятия на территории соединений и воинских частей ВВО, дислоцированных в Забайкальском крае.

В конце декабря 2020 года движение «Юнармия» в Забайкальском крае подвело итоги за год и наградили лучших Юнармейцев.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Юнармия , Восточный военный округ
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