Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

10.01.2021 (00:30)

Вертолеты Ми-8мтпр-1 поступили на вооружение объединения ВВС и ПВО ВВО в конце 2020 года

Вертолеты были доставлены в Восточный военный округ, на тяжелом транспортном самолете военно-транспортной авиации Ан-124 «Руслан» из Ульяновска.

Позже вертолеты были передислоцированы в авиационные части объединения для эксплуатации по назначению.

Поступлением данных вертолетов завершились поставки новых вертолетов в войска ВВО, в рамках Гособоронзаказа 2020 года.

Справочно: Вертолет предназначен для постановки радиоэлектронных помех. Он оборудован комплексом радиоэлектронной борьбы «Рычаг-АВ».

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
2600 огневых задач выполнили подразделения РВиА Приморского общевойскового объединения ВВО
1178 жилых помещений на территории ДФО приобрели военнослужащие по военной ипотеке в 2020 году
Военнослужащие воинских частей и соединений ВВО в Забайкалье праздну-ют Рождество Христова
Новейшие комплексы связи поступили в воинские части армейского корпуса ВВО на Сахалине в минувшем году

Метки:
Восточный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false