10.01.2021 (00:30)
Вертолеты Ми-8мтпр-1 поступили на вооружение объединения ВВС и ПВО ВВО в конце 2020 года
Вертолеты были доставлены в Восточный военный округ, на тяжелом транспортном самолете военно-транспортной авиации Ан-124 «Руслан» из Ульяновска.
Позже вертолеты были передислоцированы в авиационные части объединения для эксплуатации по назначению.
Поступлением данных вертолетов завершились поставки новых вертолетов в войска ВВО, в рамках Гособоронзаказа 2020 года.
Справочно: Вертолет предназначен для постановки радиоэлектронных помех. Он оборудован комплексом радиоэлектронной борьбы «Рычаг-АВ».
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