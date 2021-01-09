09.01.2021 (19:30)

Свыше 100 семей военнослужащих Воронежского гарнизона посетили богослужение в праздник Рождества Христова



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Свыше 100 семей военнослужащих Воронежского гарнизона посетили богослужение в праздник Рождества Христова

Свыше 100 семей военнослужащих Воронежского гарнизона посетили богослужение в храме имени святого преподобного Сергия Радонежского в праздник Рождества Христова.

Литургию проводил помощник командира бригады управления общевойсковой армии Западного военного округа и настоятель войскового храма в честь великомученика Георгия Победоносца - иерей Николай Домусчи. После богослужения военнослужащие и члены их семей прошли таинство причастия и обряд исповеди.

«Став человеком, Сын Божий каждого из нас усыновил Богу. И теперь ко Творцу вселенной мы можем обратиться, как к любящему отцу. Это совершенно новые отношения, небывалые в истории. И друг другу во Христе мы братья и сёстры. Как бы далеко человек ни был от отчего крова, если он в кругу христиан, братьев и сестёр встречает праздник в радостной молитве - он дома, а значит, всё хорошо», - поздравил военнослужащих общевойсковой армии Западного военного округа Николай Домусчи.

Всего богослужения в праздник Рождества Христова посетили свыше 3 тысяч семей военнослужащих общевойсковой армии Западного военного округа в войсковых храмах на территории Курской, Воронежской, Брянской, Смоленской, Белгородской и Московской областей.

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