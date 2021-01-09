09.01.2021 (14:00)

Ёлка Победы во время Великой Отечественной войны

Несмотря на войну, Новый год оставался главным праздником, который объединял всех граждан Советского союза. Его отмечали на фронте, в тылу, в эвакуации, на оккупированных землях.

Дети, конечно, знали, что в стране идет война, но не до конца осознавали глубину этой трагедии и ее масштабы. Они и не должны были знать. Именно поэтому для детворы организовывали новогодние утренники. Даже в блокадном Ленинграде, в первые дни января 1942 года у детей был праздник. Из прифронтового леса привезли и установили ёлки. На эти утренники пришли и получили подарки около 50 тысяч детей.

В Бресте, который находился в оккупации, был детский приют, где воспитывались около 90 детей. В конце 1942 года приютом заведовала родственница знаменитого русского писателя Владимира Короленко – Валентина Александровна Короленко. Именно она попросила священника окрестить детей, что бы их крестные родители смогли стать малышам опекунами. Они-то и организовали новогодний праздник с карнавальными костюмами и Дедом Морозом.

В преддверии 1945 года Советским Правительством было принято решение организовать «Ёлку Победы», которая проходила в саду «Эрмитаж» в Москве в период с 26 декабря 1944 по 20 января 1945 год. Это стало самым памятным событием военных лет, которое подтверждало неизбежность Победы над фашисткой Германией и её союзниками.

Вот что написано в газете «Вечерняя Москва» от 25 декабря 1944 года:

«Скоро Ёлка! В Доме союзов, в «Эрмитаже», в парках, в домах пионерах – повсюду в дни школьных каникул зажгутся огни новогодних ёлок. Уже началась подготовка к этому радостному празднику детворы. Ребята сами с увлечением мастерят игрушки. Художники наблюдают за декоративным оформлением праздника в клубах и театрах. В «Эрмитаже» сооружают ледяные пещеры, «Сад сказок», таинственные лабиринты и много других интересных аттракционов. На этом снимке мы видим подготовку к новогодней ёлке в саду «Эрмитаж». Идёт постройка ворот смелости, пройти через которые дети сумеют лишь после того, как преодолеют ряд препятствий».

Дети тоже старились не отставать от взрослых и старались сами создавать праздники. Многие ребята поздравляли раненных в госпиталях, устраивали концерты, стараясь всячески подбадривать бойцов.

Воспоминания о мирных днях, в которые погружали новогодние утренники и ёлки, помогали всем верить в то, что мирная жизнь вернется и очень скоро.



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