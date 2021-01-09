09.01.2021 (15:00)

В Ульяновском соединении Воздушно-десантных войск прошли весёлые старты «Мама, папа, я – спортивная семья»

В выходные и праздничные дни в Ульяновском соединении Воздушно-десантных войск, под руководством инструкторов по физической подготовке, прошли весёлые старты среди семей военнослужащих «Мама, папа, я – спортивная семья». В них приняли участие семьи офицеров и военнослужащих по контракту.

Команды проходили дистанции, чтобы получить звание самой спортивной, дружной и весёлой семьи в своем соединении. Каждая команда состояла из папы, мамы и ребёнка. Среди участников были, как семьи – новички, так и команды, принимавшие участие в проводимых ранее соревнованиях.

В подобных соревнованиях всегда побеждает дружба. Спортивные мероприятия помогают сплотить воинский коллектив и сближают семьи военнослужащих.

По завершению семейной эстафеты команды были награждены сладкими призами, а все участники обменялись поздравлениями.



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