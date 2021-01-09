09.01.2021 (13:00)

Российские военнослужащие в Приднестровье поздравили детей детского дома с Рождеством Христовым

Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) посетили детский дом.

Военнослужащие ОГРВ ПРРМ поздравили персонал и воспитанников детского дома с Рождеством Христовым, а в качестве подарков вручили продовольственные товары, конфеты, пироги и фрукты.

В рамках встречи с воспитанниками детского дома военнослужащие рассказали детям, что на территории военного городка функционирует воскресная школа Архиерейского подворья святого апостола Андрея Первозванного, коллектив которой регулярно представляет спектакли для личного состава. Военнослужащие предложили детям вступить в данный кружок для расширения кругозора и развития творческих способностей.

Российские военнослужащие регулярно посещают детские дома, находящиеся в регионе пребывания.

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