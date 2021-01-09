09.01.2021 (12:00)

Главное командование ВМФ подвело итоги работы филиала Центральной военно-морской библиотеки в Адмиралтействе за 2020 г.

В 2020 году фонд филиала Центральной военно-морской библиотеки в Адмиралтействе пополнился более чем 3 тысячами экземпляров книг, газет и журналов. Значительная часть новых поступлений была передана библиотеке в дар. Среди дарителей особо ценных и представляющих наибольший интерес изданий – главнокомандующий Военно-Морским Флотом адмирал Николай Евменов, Управление навигации и океанографии ВМФ, Средне-Невский судостроительный завод, судостроительная фирма «Алмаз» и многие другие.

Большую часть работы филиал посвящает выставочно-экскурсионной деятельности. Самыми значимыми проектами в 2020 году стали выставки «200 лет открытия Антарктиды» и «75 лет Победы в Великой Отечественной войне».

Книжными выставками, подготовленными сотрудниками Центральной военно-морской библиотеки, сопровождаются и крупные мероприятия, проводимые Главным командованием ВМФ. Среди них: Главный военно-морской парад, прием делегаций из Вьетнама и Таиланда, научная конференция, посвященная русскому гидрографу Б.А. Вилькицкому, Географический диктант и др. Например, для Главного военно-морского парада была подготовлена выставка «Первая морская победа русского флота: Гангутское сражение».

Филиал продолжает работу по оцифровке редкого книжного фонда. В 2020 году оцифровано 103 экземпляра редких изданий, которые теперь доступны для читателей не только в бумажном, но и в электронном виде. Также читателям филиала открыт доступ в электронный читальный зал Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина и к фондам Национальной электронной библиотеки.

Филиал Центральной военно-морской библиотеки нацелен на информационное обеспечение запросов и мероприятий Главного командования ВМФ. Эту задачу работники филиала выполняли и выполняют в соответствии с действующими нормативными актами, не смотря на сложную эпидемиологическую ситуацию.

Филиал «Центральной военно-морской библиотеки» располагается в комплексе зданий Главного Адмиралтейства в Санкт-Петербурге с 2017 года. За время работы филиала читателями стали более 80% личного состава Главного командования ВМФ, а также гражданский персонал, офицеры, прибывающие в командировки, и представители промышленных предприятий, сотрудничающих с командованием ВМФ.

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