09.01.2021 (12:00)

В наступившем году российских военнослужащих в Приднестровье продолжат получать жилищные субсидии и накопления

Военнослужащим Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) продолжат выплачивать жилищные субсидии и накопления для решения вопросов жилищного обеспечения.

В 2021 году порядка 40 военнослужащим ОГРВ ПРРМ, у которых возникло право на получение денежных средств для приобретения жилья, выплатят более 100 миллионов рублей.

На сегодняшний день самой популярной формой обеспечения постоянным жильём среди российских военнослужащих является жилищная субсидия. Она позволяет военнослужащему самому определить, где он будет покупать или строить себе и своей семье жильё.

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