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09.01.2021 (11:00)

На Каспийской флотилии определят лучших военнослужащих для участия в конкурсах «Кубок моря», «Морской десант» и «Глубина»

В корабельных соединениях и воинских частях Каспийской флотилии (КФл) в Дагестане стартовали отборочные мероприятия к международным армейским играм (АрМИ-2021).

В настоящее время проводятся состязания по определению лучших военнослужащих КФл для участия в конкурсах. Соревнования проходят на береговых полигонах в Дагестане, пунктах базирования кораблей и в морских полигонах Каспийского моря. Среди участников экипажей кораблей, подразделений морской пехоты и водолазных специалистов будут выявлены лучшие военнослужащие для участия в конкурсах «Кубок моря», «Морской десант» и «Глубина».

Для этого военнослужащие продемонстрируют свои навыки в постановке и съемке корабля с якоря, борьбе за живучесть корабля и спасения людей, находящихся на плаву, а также в боевых стрельбах из артиллерийских установок по плавающей мине, щиту-мишени и воздушной цели.

Морские пехотинцы соревнуются в скоростном вождении БТР по специальной трассе, преодолении различных препятствий и выполнении нормативов в погрузке (выгрузке) боевой машины на десантно-высадочное средство, стрельбе из штатного оружия и вооружения, выполнении нормативов по физической подготовке.

Лучшие водолазы и подводные пловцы КФл определяются в ходе соревнований по плаванию в ластах на дистанции в 200 метров, преодолению подводной полосы препятствий, ориентированию под водой с применением специальных навигационных приборов и систем, поиску и подъёму затонувших предметов, а также по подводной сварке и резке с применением специального оборудования.

Всего в отборочных мероприятиях к АрМИ-2021 принимают участие более 500 военнослужащих флотилии, задействованы малые ракетные и артиллерийские корабли КФл, а также порядка 200 единиц военной и специальной техники.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
АрМИ , Кубок моря , Южный военный округ , Морской десант , Глубина
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