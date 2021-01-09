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09.01.2021 (10:15)

Более 300 пациентов вылечили врачи мобильного госпиталя Центрального военного округа в Хакасии

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Более 300 пациентов вылечили военные врачи мобильного госпиталя Центрального военного округа, с начала работы развернутого на базе реабилитационного центра им. А.Лебедя в городе Черногорске (Республика Хакасия).

На лечение пациенты поступают по направлению от участковых терапевтов с результатами компьютерной томографии и подтверждённым диагнозом COVID-19, а также на долечивание из специализированных больниц Республики Хакасия. Им назначается необходимое лечение в зависимости от степени тяжести протекания болезни и сопутствующих патологий. В период нахождения в госпитале больные проходят курс терапии и реабилитации для восстановления здоровья, после чего у них производят забор биологического материала для проведения ПЦР исследования. При получении отрицательного результата больные выписываются из лечебного учреждения Центрального военного округа.

Кроме этого, на базе развернутого мобильного госпиталя в интересах больниц Республики Хакасия военными специалистами проведено около 2000 ПЦР анализов с предоставлением заключения.

Мобильный госпиталь располагает необходимым запасом лекарственных препаратов, необходимых для качественного лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.

Как сообщалось ранее, во временный госпиталь Центрального военного округа доставляют пациентов из 12 муниципальных и районных больниц региона с подтвержденным диагнозом COVID-19 для дальнейшего долечивания.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , COVID-19
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