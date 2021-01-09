09.01.2021 (09:46)

Машины-амфибии «Синяя птица» ЦВО до конца 2021 года пройдут модернизацию

Три поисково-эвакуационные машины-амфибии высокой проходимости «Синяя птица» Центрального военного округа, участвующие в операциях по обеспечению безопасности запусков и посадок космических кораблей «Союз МС», до конца 2021 года пройдут модернизацию и капитальный ремонт.

При модернизации поисково-эвакуационные машины ПЭМ-1, ПЭМ-2 и ПЭМ-3 «Синяя птица» дополнительно будет установлено оборудование спутниковой связи, новые аэронавигационные комплексы, улучшена герметичность, а также обновлена внутренняя отделка салонов. Кроме того, в ходе капитального ремонта обновят двигатели и ходовые части машин, внешний вид автомобилей останется неизменным. На сегодняшний день модернизацию и капитальный ремонт прошли шесть поисковых машин. Работы выполняются на специализированных заводах в Московской и Челябинской областях.

Поисково-спасательный отряд ЦВО - уникальное подразделение, которое занимается специализированным обеспечением стартов и посадок пилотируемых космических кораблей. Почти за 20 лет личный состав и техника выполнили около 80 поисково-спасательных работ по посадке спускаемых аппаратов ТПК «Союз» и 78 поисково-спасательных обеспечений запусков кораблей, эвакуировав свыше двухсот космонавтов.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице