Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

09.01.2021 (10:00)

Более 1,5 тыс. школьников вступило в ряды «Юнармии» под шефством гвардейской танковой армии ЗВО в 2020 году

Гвардейская танковая армия Западного военного округа, расположенная в Московской, Нижегородской, Ярославской, Смоленской, Ивановской областях приняла в свои ряды более 1,5 тыс. участников молодежно-патриотического движения «Юнармия» в уходящем году.

Всего было создано более 40 отрядов во всех местах дислокации танкового объединения общей численность более 1,5 тыс. школьников-юнармейцев.

В 2020 году более 30 соединений и воинских частей гвардейской танковой армии провели более 300 специальных занятий с юными патриотами. Для Юнармейцев организовывали экскурсии, спартакиады, первое знакомство с военной техникой. С отрядами школьников регулярно проводились «Юнармейские слаживания» на базе гвардейской Таманской мотострелковой дивизии. Такие занятия прививают к младшему поколению патриотизм и укрепляют коллектив.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
Для юнармейцев в Приднестровье провели лекцию посвященную Рождеству Христову
Юнармейцы Москвы дали старт танцевальному флешмобу
Специалисты РХБ защиты представят гвардейскую танковую армию ЗВО в более чем 4 отборочных конкурсах к АрМИ-2021
Военнослужащие Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа отметили Рождество Христово

Метки:
Юнармия , Западный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false