09.01.2021 (10:00)

Более 1,5 тыс. школьников вступило в ряды «Юнармии» под шефством гвардейской танковой армии ЗВО в 2020 году

Гвардейская танковая армия Западного военного округа, расположенная в Московской, Нижегородской, Ярославской, Смоленской, Ивановской областях приняла в свои ряды более 1,5 тыс. участников молодежно-патриотического движения «Юнармия» в уходящем году.

Всего было создано более 40 отрядов во всех местах дислокации танкового объединения общей численность более 1,5 тыс. школьников-юнармейцев.

В 2020 году более 30 соединений и воинских частей гвардейской танковой армии провели более 300 специальных занятий с юными патриотами. Для Юнармейцев организовывали экскурсии, спартакиады, первое знакомство с военной техникой. С отрядами школьников регулярно проводились «Юнармейские слаживания» на базе гвардейской Таманской мотострелковой дивизии. Такие занятия прививают к младшему поколению патриотизм и укрепляют коллектив.

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