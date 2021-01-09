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09.01.2021 (09:30)

В 2020 году общий налёт сил Морской авиации Черноморского флота составил более 4,5 тысяч часов

Общий налёт сил Морской авиации и ПВО Черноморского флота (ЧФ) за 2020 учебный год составил более 4,5 тысяч часов.

Всего в 2020 году было проведено 10 лётно-тактических учений с эскадрильями и авиационными полками, а также отработано более 4 тысяч применений сил морской авиации в ходе учений с боевой стрельбой и практическими пусками управляемых ракет «воздух-поверхность» и «воздух-воздух».

Лётчики Морской авиации ЧФ в 2020 году успешно освоили боевое применение модернизированного вертолёта Ка-27м одиночно и в составе тактических групп. В опытной эксплуатации вертолёта Ка-27м впервые отработаны задачи поиска подводной лодки, посадки на корабль и выполнение бомбометания на авиационном полигоне.

Также в ходе учения с авиационными полками впервые осуществлено применение вертолета Ка-31р.

Силами отдельного смешанного авиационного полка Морской авиации флота успешно выполнены все задачи в Средиземном море в составе экипажей кораблей Черноморского флота, выполняющих задачи в дальней морской зоне. В феврале, апреле и сентябре в море одновременно находилось по две авиационные группы.

В течение 2020 учебного года морские лётчики совершали не только учебно-тренировочные вылеты, но и выполняли задачи по поддержанию благоприятного оперативного режима в зоне ответственности ЧФ.

Отдел информационного обеспечения Черноморского региона (г. Севастополь)
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Метки:
Черноморский флот , Морская авиация
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