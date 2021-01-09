09.01.2021 (08:37)

Костяк команды водолазов Северного флота на конкурс «Глубина» составят опытные участники армейских игр

Водолазные специалисты спасательного отряда Северного флота готовятся принять участие в конкурсе «Глубина» Армейских международных игр 2021 года. Костяк команды составят опытные участники конкурсов прошлых лет. Их тренировки проходят по время плановых занятий по профессиональной подготовке, а также в ходе практических подводных работ.

Отработка профессиональных навыков водолазов начинается в учебных классах и на тренажёрах, где имитируются различные нештатные ситуации, которые могут произойти под водой.

Работа водолазов на глубине проходит под наблюдением видеокамеры телеуправляемого подводного аппарата. С его помощью руководитель спуска может контролировать действия водолаза с борта водолазного катера. В обязательном порядке на катере дежурит водолаз- спасатель, готовый прийти на помощь и эвакуировать товарища с глубины в экстренном случае. Также на борту действует барокамера, которая обеспечивает режим декомпрессии водолазу, быстро поднятому на поверхность с глубины.

Для подготовки водолазов к конкурсным испытаниям специалистами управления поисковых и аварийно-спасательных работ Северного флота был собран специальный стенд для работы под водой. Это - куб, сваренный из стальных трубок, на котором размещены тиски, кронштейны и другие приспособления для выполнения различных операций на глубине: сварке, резке, сборке конструкций, монтажу деталей и т.д.

Команда водолазов Северного флота является одной из сильнейших в ВМФ России. Североморцы регулярно занимают призовые места в конкурсах «Глубина». В 2019 году в финале Армейских международных игр водолаз Северного флота Алексей Иванов установил рекорд подводной резки металла - 86 сантиметров одним электродом, который до сих пор не побит.

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