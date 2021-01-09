09.01.2021 (07:20)

Более 780 взрывоопасных предметов обезврежено инженерным подразделением российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе

Специалистами Международного противоминного центра Минобороны России продолжается работа по разминированию территории Нагорного Карабаха.

За сутки российские саперы очистили 6,5 га территории, обнаружили и вывезли на уничтожение 787 взрывоопасных предметов.

С 23 ноября 2020 г., за время проведения операции инженерными подразделениями российских миротворческих сил, очищено от неразорвавшихся боеприпасов почти 446,4 га территории, около 165 км дорог, 618 домостроений, в том числе 22 социально значимых объекта, обезврежено 22 542 взрывоопасных предметов.

В ходе разминирования и очистки территории от взрывоопасных предметов в Нагорном Карабахе российскими миротворцами применяются современные робототехнические комплексы, которые позволяют поддерживать высокий темп разминирования в условиях горной местности и ухудшения погоды.

Обнаруженные взрывоопасные предметы и несработавшие боеприпасы вывозятся и уничтожаются на специально оборудованном полигоне. Боеприпасы, которые невозможно эвакуировать, уничтожаются на месте с обеспечением всех необходимых мер безопасности при проведении взрывных работ.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября т.г. объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

При содействии российских миротворцев в пострадавших от ведения боевых действий районах продолжается восстановление жизненно важных инженерных коммуникаций.



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