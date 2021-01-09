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09.01.2021 (05:00)

Комплексная тренировка по охране воздушного пространства над Хабаровским краем проведена в армии ВВС и ПВО ВВО

В Восточном военном округе с боевыми расчетами радиотехнических войск (РТВ) и противовоздушной обороны (ПВО) объединения ВВС и ПВО ВВО проведена комплексная тренировка по охране воздушного пространства над Хабаровским краем.

В ходе мероприятия отработаны действия по доведению и получению сигнала о нарушении летательными аппаратами условного противника воздушных границ в зоне ответственности.

Дежурные силы РТВ провели разведку воздушного пространства и обнаружили неопознанные воздушные суда. Координаты воздушных объектов были выданы по оперативной линии на вышестоящий командный пункт.

С объявлением сигнала тревоги о воздушном нападении, боевые расчеты ПВО отработали комплекс практических действий по подготовке к отражению воздушного нападения. Своевременно произвели поиск, обнаружение, опознавание приближающихся воздушных целей и произвели электронные пуски зенитными управляемыми ракетами.

Контроль поражения самолетов «противника» осуществлялся по выработанной информации «промах в норме» на экранах индикаторов.

В тренировке участвовали более 100 военнослужащих, было задействовано порядка 30 единиц вооружения, военной и специальной техники.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Учения , ВВС , Боевая подготовка
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