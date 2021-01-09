09.01.2021 (03:30)

Курсанты Дальневосточного ВОКУ выполняют стрельбы в классах из всех видов оружия на специальном комплексе «Вега-СВ»

Курсанты Дальневосточного высшего общевойскового командного училища приступили к занятиям на современном электронном стрелковом комплексе «Вега-СВ». Упражнения стрельб проводятся в специально оборудованных классах с использованием массогабаритных лазерных имитаторов основных образцов стрелкового оружия.

Комплекс позволяет проводить обучение в режимах «Стрелковая полоса» и «3D». Он предназначен для освоения приемов обращения с оружием, приобретения навыков ведения прицельной, интуитивной и скоростной стрельбы с помощью оптических квантовых генераторов (лазеров) без использования боеприпасов. В тренажере реализованы имитаторы оружия, которые полностью соответствуют характеристикам реальных образцов по массе, габаритам, а также создают эффект отдачи при стрельбе.

Электронный и интерактивный классы в составе комплекса предназначены для изучения устройства и тактико-технических характеристик стрелкового оружия и средств ближнего боя, а также проведения мультимедийных занятий по основам и правилам стрельбы, назначению и устройству стрелкового оружия, методик решения огневых задач.

Кроме, того курсанты выполняют нормативы по разборке и сборке автоматов АК-74, пистолетов Макарова и других образцов стрелкового оружия. Проводимые занятия позволяют максимально подготовить курсантов в боевым стрельбам на полигоне.

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