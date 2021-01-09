09.01.2021 (02:30)
Навыки экстремального вождения автотехники совершенствуют водители ВВО
Занятия по вождению автотехники в экстремальных условиях проводятся с военными водителями на автодромах Восточного военного округа.
На заснеженных трассах водители на автомобилях Урал, КамАЗ, УАЗ, стоящих на вооружении в соединениях округа, отрабатывают навыки преодоления различных препятствий.
Военные водители выполняют упражнения по вождению по ограниченным проездам, преодолению препятствий и заграждений.
Занятия проводятся для выявления лучших водителей и дальнейшего их участия в конкурсе «Мастера автомобильной техники».
Ранее с военными водителями были проведены занятия по изучению технических характеристик вверенной им техники и требований безопасности при ее эксплуатации.
Всего в практических занятиях по вождению принимают участие более 300 военнослужащих, задействовано около 60 единиц техники.