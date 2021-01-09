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09.01.2021 (02:30)

Навыки экстремального вождения автотехники совершенствуют водители ВВО

Занятия по вождению автотехники в экстремальных условиях проводятся с военными водителями на автодромах Восточного военного округа.

На заснеженных трассах водители на автомобилях Урал, КамАЗ, УАЗ, стоящих на вооружении в соединениях округа, отрабатывают навыки преодоления различных препятствий.

Военные водители выполняют упражнения по вождению по ограниченным проездам, преодолению препятствий и заграждений.

Занятия проводятся для выявления лучших водителей и дальнейшего их участия в конкурсе «Мастера автомобильной техники».

Ранее с военными водителями были проведены занятия по изучению технических характеристик вверенной им техники и требований безопасности при ее эксплуатации.

Всего в практических занятиях по вождению принимают участие более 300 военнослужащих, задействовано около 60 единиц техники.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Учения , Боевая подготовка
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