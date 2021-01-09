09.01.2021 (01:30)

В Южно-Сахалинске в декабре минувшего года в эксплуатацию сдано самое большое инфекционное отделение военного госпиталя

В декабре минувшего года в эксплуатацию было сдано, самое большое, инфекционное отделение военного госпиталя в городе Южно-Сахалинске. Оно занимает два этажа, на которых размешены 30 палат, отделение реанимации, рентген-кабинет, а также санузлы с душевыми кабинами и отдельные выходы

в прогулочный дворик.

На данный момент строительные работы продолжаются, военные строители возводят четырехэтажный административно-поликлинический корпус с компьютерным томографом, ультразвуковыми диагностическими аппаратами, рентгеновским цифровым комплексом и другой современной медицинской техникой.

Оригинальная конфигурация зданий, соединённых между собой тёплыми переходами на разных этажах, позволит быстро перемещать пациентов между палатами хирургии, операционным блоком и реанимацией.

В связи с сейсмоопасными условиями на острове Сахалин, проектировщики военно-строительного комплекса решили строить монолитные здания по новейшей технологии, которые смогут выдержать землетрясение до 10 баллов.

По словам специалистов, это первое подобное сооружение в островном регионе.

Кроме того, на территории госпиталя будут свои собственные службы ремонта медтехники, газоснабжения (медицинскими газами), аптека, хранилище для продуктов и даже свой клуб с библиотекой.

Военнослужащие и члены их семей, а также другие категории граждан, имеющих право на медицинскую помощь в лечебных учреждениях Минобороны России, смогут пройти в госпитале диагностическое обследование, получить заключение военно-врачебной комиссии, амбулаторное и стационарной лечение.

После завершения строительства, военный госпиталь будет полностью оснащен высокотехнологичным оборудованием и техникой. В стационаре госпиталя одновременно смогут проходить лечение 150 человек.

За последние 30 лет на Сахалине впервые ведется настолько масштабное строительство социально-значимого объекта военной инфраструктуры.

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