09.01.2021 (00:30)

Более тысячи военнослужащих ВВО были обеспечены служебным жильем в Забайкалье

За 2020 год свыше тысячи военнослужащих соединений и воинских частей Восточного военного округа, дислоцированных в Забайкальском крае, были обеспечены служебным жильем.

Около 100 человек были обеспечены жильем для постоянного проживания и жилищной субсидией на приобретение или строительство жилых помещений, из них более 20 - многодетные семьи.

Более 800 военнослужащих были включены в сводные списки участников накопительно-ипотечной системы, как одной из самых популярных форм обеспечения жильем.

В настоящее время специалистами Читинского филиала ФГКУ «Востокрегионжилье» решаются задачи по обеспечению военнослужащих служебным жильем за счет формирования нового и оптимального использования имеющегося специализированного жилищного фонда.

Помимо этого применение новых подходов по включению жилых помещений в специализированный жилищный фонд, использование средств автоматизации и информатизации позволило увеличить темпы его формирования.

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