09.01.2021 (09:00)

Более 300 учений по противодействию терроризму проведено в 2020 году с подразделениями военной базы РФ в Таджикистане

Более 300 учений по противодействию терроризму проведено в 2020 году военнослужащими 201 российской военной баз в Таджикистане.

В частности, отрабатывались действия по отражению нападения условных незаконных вооружённых групп на военные городки Душанбе и Бохтар, полигоны Ляур и Самбули, склады с боеприпасами, парки боевой техники и другие военные объекты. Подразделениями антитеррора также выполнялись задачи по обороне стратегически важных объектов, освобождению захваченных «террористами» зданий, обнаружению, окружению и обезвреживанию незаконных вооруженных формирований в пределах гарнизонов.

В процессе учений совершенствовались навыки по оказанию первой медицинской помощи, ведению инженерной и РХБ разведки, обезвреживанию самодельных взрывных устройств. Для создания обстановки, максимально приближенной к боевой, применялись холостые боеприпасы к стрелковому оружию, имитационные заряды, взрывпакеты, дымы.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ защиты и связи.

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