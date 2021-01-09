09.01.2021 (08:00)

Войсковые разведчики в Сибири совершили более 10 000 прыжков с парашютом в 2020 году

Военнослужащие разведывательных подразделений 41 общевойсковой армии (ОА) Центрального военного округа (ЦВО) совершили более 10 тысяч прыжков с парашютом в 2020 учебном году, что на 10% больше предыдущего.

Десантирование выполнялось в полном снаряжении со штатным оружием на парашютных системах «Арбалет-1», «Арбалет-2» и десантных парашютов Д-10 из вертолетов Ми-8 АМТШ и транспортных самолетов Ан-26 с высот от 600 до 2000 метров в дневное и ночное время.

В небе военнослужащие отрабатывали сложные элементы десантирования, такие как принудительное раскрытие парашюта с предельно малой высоты и отцепка купола от парашютной системы в первые секунды приземления для обеспечения максимально быстрого перехода к отработке поставленных задач на земле.

В 2020 году в программу боевой подготовки войсковой разведки включена воздушно-десантная подготовка. Для этих целей разведывательные подразделения общевойскового объединения в декабре 2019 года получили более 140 единиц десантных парашютов Д-10.

41 ОА ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской, Омской, Тюменской, Иркутской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, РХБЗ и связи.

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