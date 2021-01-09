09.01.2021 (06:00)

В 2020 году прошло более 100 учений железнодорожных войск ЦВО

Более 100 командно-штабных и тактико-специальных учений, а также тренировок по боевой готовности было проведено за год в соединениях железнодорожных войск Центрального военного округа (ЦВО). Два соединения приняли участие в специальном учении под руководством заместителя командующего войсками ЦВО по МТО генерал-лейтенанта Алексея Лемякина с наведением через реку Иртыш в Омской области железнодорожных мостов, общая протяженность которых составила около 2 тыс. метров.

Всего в 2020 году на 20% увеличилось количество учений, проводимых в соединениях и воинских частях железнодорожных войск Центрального военного округа по сравнению с 2019 годом.

В течение года было отремонтировано около 20 километров подъездных железнодорожных путей к 10 объектам Минобороны. В 2020 году прошло и обновление парка автомобильной, инженерной техники и техники ЖДВ. Всего в войска поступило около 40 единиц.

Впервые на вооружение железнодорожных соединений ЦВО поступили комплексы беспилотной летательной авиации "Тахион". Беспилотники в составе железнодорожного соединения способны в режиме реального времени обеспечить мониторинг районов выполнения учебно-боевых задач, очагов лесных и полевых пожаров, защищаемых мостов и гидротехнических сооружений при паводках.

«Кроме того, личный состав железнодорожных соединений принимал участие в выполнении специальных задач по подготовке строительно-монтажных площадок и прилегающих территорий под строительство многофункциональных противовирусных центров в Оренбурге, Новосибирске, Омске и Кызыле», - сообщил начальник железнодорожных войск Центрального военного округа генерал-майор Олег Брагин.

Он добавил, что военнослужащие ЖДВ ЦВО приняли участие в конкурсе «Лучший старшина подразделения Вооруженных Сил Российской Федерации». По его итогам старшина абаканского железнодорожного соединения старший прапорщик Максим Артонов стал победителем в одной из номинаций.

«В мае проведен конкурс на лучшего специалиста железнодорожных войск Минобороны, в котором приняли участи около 130 военных железнодорожников. В течение недели соревновались по 12 специальностям. Победителям стали расчеты железнодорожного соединения, дислоцированного в Республике Хакасия», - добавил Олег Брагин.

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