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09.01.2021 (08:30)

В 2021 году саперы ЗВО обеспечат безопасность более 30 поисковых экспедиций в Ленобласти

В рамках Всероссийской «Вахты памяти- 2021»  военнослужащие инженерно-саперных подразделений общевойсковой армии Западного военного обеспечат безопасность проведения более 30 поисковых экспедиций, проводимых на территории Ленинградской области.   

На протяжении полугода саперы проведут инженерную разведку более 500 тысяч кв.м. территории в местах проведения раскопок на наличие  взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны, их вывоз и дальнейшую утилизацию на полигоне, окажут помощь поисковикам в снятии грунта и подъеме найденных предметов.

Поисковые работы будут вестись в местах крупных сражений советской армии, проходивших в разные периоды Зимней и Великой Отечественной войн: острове Клест Выборгского залива, Невском пятачке, Синявинских и Пулковских высотах, поселке Красный бор и других населенных пунктах Ленобласти.  

Всероссийская «Вахта памяти» проводится на территории Российской Федерации ежегодно. За семь лет плодотворной работы, поисковиками и военнослужащими было захоронено более 150 тысяч советских солдат  и установлено около 8 тысяч имен защитников Родины.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Боевая подготовка , Поисковики
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