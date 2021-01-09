09.01.2021 (07:00)

Разведчики ЗВО сдадут экзамен на живучесть в ходе Всеармейских соревнований по тактической стрельбе в Тамбовской области

Военнослужащие разведывательных соединений Западного военного округа пройдут «экзамен на живучесть» в рамках подготовки ко Всеармейским соревнованиям по тактической стрельбе в Тамбовскую область.

Лучшие группы разведки среди команд военных округов покажут новейшие приемы при прохождении полосы препятствий в условиях «города» и сдадут экзамен на живучесть в составе тактических групп.

В ходе соревнований лучшие дозорные группы выполнят комплекс упражнений по групповой стрельбе со сменой оружия на «короткий и длинный ствол» по мишенным комплексам на расстоянии от 1 до 250 метров. Уникальная мишенная обстановка имитируют условия передвижения и смены огневой позиции в стесненных условиях.

Особенностью прохождения для группы станет смена высот стрельбы из неудобных положений с прикрытием второго номера во время перезарядки оружия. Для поражения целей у каждого из военнослужащих будет дано не более 3 секунд. Данный прием в условиях боевой обстановки позволяет увеличивать общий темп стрельбы и создавать условия прикрытия группы, что повышает живучесть дозора.

Также при прохождении полосы препятствий спецназовцы покажут новые приемы смены основного и второго номера при ведении стрельбы. Такие приемы увеличивают темп стрельбы и скорость смены стреляющего и заряжающего в 2 раза.

Всего в рамках ежегодных Всеармейских отборочных соревнований по тактической стрельбе среди подразделений специальной и войсковой разведки принимает участие свыше 15 лучших команд страны. Помимо основных соревнований по стрельбе команды пройдут отбор по инженерной, физической подготовке, военной топографии, ориентировании на местности с совершением марш-броска на 10 километров в полной экипировке.

Международный этап соревнований пройдет летом 2021 года.

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